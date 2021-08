L'IA employée pour lutter contre les feux de forêt au Canada

L'intelligence artificielle est employée par le biais de caméras destinées à reconnaitre des flammes et de la fumée, pouvant ainsi permettre aux services compétents de réagir le plus rapidement possible lorsque chaque minute compte. Plus encore, ce sont les drones qui sont de plus en plus utilisés pour surveiller les espaces forestiers. Une reconnaissance à l'aide de cet appareil s'avère bien moins onéreuse qu'un survol en avion comme en hélicoptère, même si ces derniers peuvent également, s'ils sont chargés d'eau ou de retardant, intervenir de manière impromptue.