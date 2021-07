Végétaliser les villes ? Google veut cartographier les quartiers prioritaires

Le Tree Canopy Lab, nouvel outil de la firme de Mountain View, pourrait aider Los Angeles et bien d'autres grandes villes à réduire les pics de chaleur estivaux en montrant les zones manquant le plus d'arbre. Nos chers amis feuillus sont en effet notre meilleur arme contre le réchauffement du béton et du bitume tout deux composant la grande majorité des mégalopoles et métropoles que nous habitons.