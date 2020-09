Google s'engage pour une énergie sans carbone d'ici 2030

Aujourd'hui, "nous opérons le cloud mondial le plus propre et le plus économe en énergie du secteur, et nous sommes le plus grand acheteur privé d’énergies renouvelables au monde", confie Sundar Pichai, le président-directeur général de Google et de sa maison-mère Alphabert. "Cela signifie que chaque e-mail envoyé via Gmail, chaque requête tapée dans le moteur de recherche et chaque utilisation de Google Maps a une empreinte carbone nulle dans nos data centers. [….] Et ce n'est que le début", affirme donc le patron du géant américain.