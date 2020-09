Plan de relance : la mobilité et l'hydrogène ont le droit à 11 et 7 milliards d'euros

Si le plan de relance fait la part belle à l'hydrogène, la partie la plus important consacrée à l'écologie (30 milliards d'euros au total) est allouée à la mobilité, et plus globalement au secteur des transports, avec un pactole de 11 milliards d'euros (5 milliards pour les transports en commun, 4,7 milliards pour le ferroviaire et 1,2 milliard en soutien aux collectivités territoriales). "Nous irons plus loin, plus fort pour développer les transports plus propres : le train, les véhicules électriques, mais aussi les transports en commun et le vélo", avait assuré le président Macron il y a quelques jours.