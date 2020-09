Rachat de Suez par Veolia : pour Suez, c'est non

Le groupe Suez semble être désormais seul contre tous. Si l'Autorité de la concurrence devra se prononcer, chez Veolia, on est persuadé de voir l'opération aboutir, et ce dans les 12 à 18 prochains mois. L'État verrait d'un bon œil une consolidation française sur ce secteur des services à l'environnement, de l'énergie et du recyclage, tout comme Engie, dont le conseil d'administration devrait accepter l'offre, non sans la revoir à la hausse, négociations obligent.