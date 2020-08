Veolia veut prendre 30% de Suez pour bâtir le champion de la transformation écologique

En se rapprochant, Veolia et Suez pourraient à la fois renforcer leur position là où les groupes sont tous les deux implantés, et parfaitement se compléter là où seul l'un d'entre eux est présent. L'entreprise Veolia est par exemple bien implantée au Royaume-Uni et en Europe centrale et orientale. Suez l'est davantage en Espagne et en Europe du Nord. En Amérique du Sud et en Australie, Veolia doublerait sa taille et pourrait être plus puissant en Amérique du Nord et en Asie. Faisant davantage peser encore les deux marques sur le plan international, un élément indispensable à leur développement et à leur rayonnement.