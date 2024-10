Laurent_Marandet

Ce sont les pires bornes, presque toujours en panne dans la Drôme… L’afficheur ne semble pas supporter le soleil et le gel et souvent la moitié de l’écran est illisible.

Les meilleures bornes AC (par exemple les Chargy ou les Total Energie) n’ont pas besoin de capot qui se verrouille plus ou moins bien ni d’une prise type F parfaitement inutile en extérieur, et devoir badger de nouveau pour se débrancher est une complication inutile. Sur les autres bornes, il suffit de débrancher la câble côté véhicule et l’on peut le retirer de la borne. Les trois voyants (alimentation, authentification en cours et charge) suffisent sur une borne, un écran est tout à fait illisible en plein soleil.