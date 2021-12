Rétrospective 2021 : les voitures électriques sous les feux des projecteurs

Entre bonus pour l’achat d’une voiture électrique et prime à la conversion, le gouvernement continue de soutenir l’achat de véhicules plus respectueux de l’environnement. Le super bonus a été maintenu jusqu’en juin dernier avec une aide de 7 000 € pour l’achat d’une voiture émettant moins de 20 g/km de CO 2 . Depuis juillet, il est redescendu à 6 000 €.

La prime à la conversion permet également de bénéficier d’un coup de pouce de l’Etat pour l’achat d’une voiture émettant moins de 137 g/km de CO 2 lorsque l’on envoie un ancien véhicule à la casse. Les modèles éligibles sont les diesels mis en circulation avant 2011 et les modèles essence immatriculés avant 2006. Le montant de la prime peut atteindre jusqu’à 5 000 € suivant le véhicule acheté et les revenus du foyer.

Enfin, la prime pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion est toujours d’actualité. Lors de l’achat d’une voiture électrique de plus de 2 ans, il est possible de bénéficier de cette aide d’un montant de 1 000 €. Elle permet d’accéder à des modèles d’occasion maintenant disponibles à petit prix comme les premières générations de Renault Zoé qui se trouvent à moins de 6 000 € avec un kilométrage inférieur à 100 000 km.