Seres-5 : la voiture électrique en partenariat avec Huawei se dévoile avant son arrivée en France

A bord, la finition perçue est très soignée avec des sièges en cuir synthétiques qui peuvent être massants et ventilés en option à l’avant. L’ambiance est hautement technologique avec l’instrumentation numérique et l’imposant écran de 17" en mode portrait, tous deux bénéficiant d’une définition élevée. L'habitacle est dépourvu de boutons, excepté sur le volant et les poignées de porte. L’accoudoir central renferme un espace de rangement généreux et un socle de recharge sans fil pour le smartphone.