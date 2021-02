Hyundai dévoile son électrique Ioniq 5 dotée d'un toit solaire et capable de charger d'autres véhicules

La technologie de la Ioniq 5 repose sur une architecture 800 volts qui lui autorise une charge beaucoup plus rapide. Le constructeur annonce une charge de 10 à 80 % en seulement 18 minutes et 100 km d’autonomie gagnée en seulement cinq minutes. La voiture intègrera également les technologies V2L permettant de charger un autre appareil avec une puissance délivrée pouvant atteindre 3,6 kW. La voiture intègrera deux connecteurs V2L, l’un sous le siège arrière et l’autre accessible via la prise de charge extérieure.