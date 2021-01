Hyundai dévoile quelques photos de sa IONIQ 5 et évoque un chargement rapide

Selon Hyundai : « IONIQ 5 intègre des éléments de design exclusifs, parmi lesquels les pixels (plus petite unité d’imagerie numérique) paramétriques, et son orientation écoresponsable en termes de coloris, matériaux et finitions (CMF), qui allie analogique et numérique, démontrant ainsi la valeur intemporelle de la ligne IONIQ en matière de design ».

Rappelons que cette future IONIQ 5 sera le premier véhicule reposant sur la plateforme internationale modulaire (E-GMP) de Hyundai Motor Group, dédiée aux véhicules électriques.