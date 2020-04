Les conseils de Hyundai pour maximiser la batterie de son véhicule électrique

Cinq conseils pour préserver la batterie de sa voiture électrique

Accélérer oui, mais pas trop

Ne pas recharger à 100 %

Source : AutoEvolution

Rouler en électrique implique parfois (souvent) d'adapter sa conduite pour préserver au maximum la batterie de son véhicule.Aussi, selon Hyundai, pour éviter de voir sa batterie se dégrader prématurément, il convient d'éviter de faire tomber le niveau de charge en dessous de 20 %.Par conséquent, il est conseillé de recharger son véhicule assez fréquemment, par exemple tous les deux ou trois jours, plutôt que d'attendre le dernier moment pour refaire le plein d'énergie.Evidemment, pour préserver au maximum la batterie de son véhicule électrique, Hyundai recommande également de s'abstenir de toute période prolongée de forte accélération.Par ailleurs, les conditions de stationnement peuvent elles aussi avoir des conséquences (à plus ou moins long terme) sur la dégradation de la batterie. En été, il est ainsi recommandé de garer son véhicule électrique à l'ombre (et éviter autant que possible les grosses chaleurs), tout en sachant que les très basses températures ont elles aussi une influence négative sur la batterie.Enfin, Hyundai conseille également de ne pas recharger pleinement son véhicule. «».Cela ne vous empêche donc pas de recharger votre véhicule à 100 %, notamment lors des longs trajets, mais «».Rappelons que Hyundai offre une garantie de huit ans ou 200 000 km (ou 160 000 km sur certains modèles) en ce qui concerne la batterie lithium-ion d'une Ioniq Electric ou d'une Kona Electric.