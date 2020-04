Le concept-car électrique de Hyundai a des inspirations multiples et évidentes !

Le design du Prophecy à l'opposé de celui du Hyundai 45 EV Concept

Plateforme modulaire E-GMP et joysticks en guise de volant

L'ambiance lumineuse et le décor sombre participent à l'atmosphère calfeutrée de l'habitacle.

Purificateur d'air intégré

Source : Electrek

Le constructeur coréen présente ici une étude de style soignée, qui saura séduire les amateurs de belles voitures en rappelant certains modèles qui ont marqué les esprits par un style inimitable.Contrairement au Hyundai 45 EV Concept et ses lignes droites plutôt typées 4x4, le style du Prophecy est un savant mélange de lignes courbes, aboutissant à une silhouette «» et «».Et avec son capot court, la partie avant de Prophecy rappelle clairement la Tesla Model 3 Sa ligne de toit, plongeante à l'arrière rappellera quant à elle celle de la Porsche 911, un style difficilement imitable en général mais qui se marie ici parfaitement avec l'ensemble du concept-car.Annoncée début 2019, la plateforme internationale modulaire dédiée aux motorisations électrique sert de base à cette Hyundai Prophecy.L'objectif de cette plateforme est de permettre une réduction des coût de production de la marque en l'utilisant sur plusieurs modèles, à la manière de la plateforme MEB qu'utilise le groupe Volkswagen À bord, le constructeur coréen voit les choses en grands. On note tout d'abord qu'il n'y a pas de montant central entre les portes avants et les portières arrière antagonistes. À l'intérieur, on découvre un habitacle spacieux et résolument moderne.Le volant est aux abonnés absents car il est remplacé par deux manettes type joystick placé de chaque côté du siège conducteur. La planche de bord est très épurée avec un écran qui s'étale sur toute la largeur.À l'instar de Tesla et de son très performant système de filtration HEPA, Hyundai a décidé d'installer sur Prophecy un système de purificateur d'air pour l'habitacle.Le système surveille la qualité de l'air à l'intérieur du véhicule et active la filtration de l'air extérieur dès que cela est nécessaire. Ce système fonctionne, non seulement pendant que le véhicule roule, mais aussi lorsqu'il est en charge.