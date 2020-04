Renault se préparerait à introduire un SUV électrique urbain fin 2020

Un rayon d'action prometteur

Douai à la manœuvre

La marque au losange Renault nous préparerait-elle un SUV électrique urbain pour l'issue de l'année 2020 ? C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre des informations publiées par le média français l' Argus , selon lequel le groupe tricolore développerait actuellement un nouveau modèle zéro émission qui viendrait compléter un catalogue notamment composé des citadines ZOE et Twingo Z.E Basé sur plateforme CMF/EV, le véhicule piocherait dans les lignes esthétiques du Morphoz , que le fleuron français devait introduire au salon automobile de Genève 2020 , retiré du calendrier en raison de la propagation du coronavirus (COVID-19). L'inspiration puisée dans ce quatre-roues interviendrait par exemple au niveau des optiques et des «», note le site spécialisé.Connu sous le nom de code BCB, ce SUV dit urbain de part son gabarit - 4,20 mètres de long - pourrait afficher des atouts de poids en terme d'autonomie : entre 550 et 600 kilomètres pour la gamme la plus élevée. À noter aussi que le SUV City K-ZE actuellement vendu en Chine, et catapulté en Europe en 2021 sous le nom Dacia Spring , n'a pas de rapport avec ce modèle.Toujours selon l'Argus, le site industriel basé à Douai (Nord), dans lequel sont aujourd'hui assemblés les Scénic, Espace et Talisman, devrait s'occuper d'assembler cette nouvelle variante électrique.La commercialisation, elle, devrait intervenir au début du printemps 2021, à moins que la pandémie mondiale actuelle ne chamboule le planning de la société française.