ZOE RS : la future sportive électrique de Renault toujours d’actualité

Une ZOE RS, oui, mais pas avant 2022

« Nous devons générer un bruit artificiel agréable »

Lire aussi :

La XPENG P7 devient la voiture électrique chinoise à l'autonomie la plus élevée



Source : Autocar

Renault prend son temps et ne compte pas brûler les étapes dans sa stratégie d'électrification. Avec un catalogue toujours plus fourni au fil des années et des résultats globalement satisfaisants sur le marché des véhicules électriques , la firme tricolore semble mener sa barque avec maîtrise.Pas question, donc, de se précipiter sur des modèles plus puissants - comprenez les voitures sportives - dans un contexte de structuration de marché et de démocratisation loin d'être aboutie. C'est pourquoi la ZOE RS ne devrait pas voir le jour avant 2022, selon les dires de d'Ali Kassai, Directeur produit du groupe français, en octobre dernier Depuis, les nouvelles de ce dossier se sont faites rares, jusqu'à la sortie médiatique de Gilles Normand, responsable des véhicules zéro émission au sein de Renault, dans les colonnes d' Autocar . Ce dernier ayant ainsi déclaré : «».Un point important sur lequel il ne faudra pas se louper. En effet, les automobiles électriques d'aujourd'hui manquent encore d'autonomie pour définitivement convaincre les plus indécis, bien que des améliorations aient constamment lieu. «», constate M. Normand.». Autant de pistes de réflexion qui prendront forme, ou pas, au cours du développement de ce projet.