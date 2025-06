Bit_Man

Le gros problème de la conduite autonome n’est pas @Sodium @lepef32, un problème logiciel ou matériel ; attention je ne dis pas que tu as tort @sodium, je dis simplement que le principal obstacle à la conduite autonome est l’hétérogénéité des cas, pour le dire simplement le premier Jetson nano serait deja assez puissant pour assurer une conduite autonome et pourquoi donc ?

Les humains sont le facteur non contrôlé, celui qui demande le plus de calculs et d’anticipations, le jour ou tout est contrôlé par IA et qu’il n’y a plus de facteur de « chaos », le logiciel et la puissance de calcul seront moins importants.

Conclusion : la conduite autonome marchera sans difficulté quand il n’ y aura plus aucune décision humaine et que ce sera contrôlé via un réseau centralisé.

Adieux les joies du volant ou du guidon ^^