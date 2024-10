Tesla travaille toujours énormément sur la possibilité de produire à terme une voiture pleinement autonome, selon les dernières déclarations d'Elon Musk. Mais le milliardaire vient aussi pour la première fois d'exprimer ses doutes sur la possibilité d'atteindre une autonomie de niveau 4 avec les modèles Tesla équipées de la puce HW3.

« Nous n'en sommes pas sûrs à 100 %. HW4 a plusieurs fois la capacité de HW3. Il est plus facile de faire fonctionner les choses sur HW4 et il faut beaucoup d'efforts pour les intégrer à HW3. Il est possible que HW3 n'atteigne pas le niveau de sécurité permettant une FSD [Full Self-Driving] non supervisée » a-t-il ainsi indiqué, en réponse à une question portant sur les capacités de la puce HW3.