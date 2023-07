Tesla veut vendre sous licence son controversé Full Self-Driving à d'autres marques

Disponible à 15 000 dollars en Amérique du Nord, le FSD est encore en version bêta. Le système, qui peut être utilisé sur les petites routes, est capable de contrôler l'accélération et la décélération, d'effectuer les virages, tout en reconnaissant les feux de signalisation et les panneaux. S'il exige des conducteurs qu'ils soient attentifs à la route et qu'ils prennent le contrôle du véhicule lorsqu'on le leur demande, Musk a promis le niveau 4 ou 5 d'autonomie pour cette année.