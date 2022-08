Pourquoi Tesla va augmenter le prix du Full Self-Driving (et de combien)

Jusqu’alors, le FSD était en effet disponible pour 12 000 dollars, mais ce prix va augmenter de 25 % outre-Atlantique pour atteindre les 15 000 dollars, a annoncé Elon Musk. Néanmoins, on ignore si cette hausse significative touchera également l’abonnement mensuel au FSD, disponible depuis un peu plus d’un an et fixé à 199 dollars par mois.