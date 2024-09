yoda_net

jvachez: jvachez: Donc Tesla a encore un retard considérable sur les Waymo qui arrivent même à se passer de conducteur

Et pourtant, il y a des vidéos ou tu vois des Waymo complètement perdues, qui ne savent plus comment rejoindre leur itinéraire.

J’ai vu une vidéo d’une Waymo qui voulait tourner à gauche malgré un « no left turn » et qui a pris un temps fou mais a persister à traverser 3 ou 4 voies pour rejoindre l’autre sens de circulation.

Une autre bloquée sur un parking qui tourne en rond pendant une dizaine de minutes car la seule voie ouverte est l’entrée mais il y a un sens interdit et à chaque fois qu’elle passe devant la sortie, la grille à gauche est fermée (ouverture auto?) et la Waymo tourne alors à droite et repars pour un nouveau tour. La prise en main à distance a échoué, la voiture a refusé de sortir par l’entrée et s’est immobilisée. Obligé d’attendre un Ranger qui est venu reprendre la main en mode manuel…