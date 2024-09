xryl

Surtout que les 3000 morts (plutôt 3500 en fait, mais ne chipotons pas), sont une sorte d’asymptote qui ne descendra pas plus (il y avait, à une dizaine près le même nombre de morts il y a 10 ans). Tu as beau faire toutes les campagnes de préventions que tu veux, ceux qui respectent et ont un cerveau fonctionnel ont déjà reçu le message. Les autres, même avec une limite à 250km/h et 15 bouteilles de ricard par litre, ne la respecterait pas de toute façon, et c’est eux ou à cause d’eux qu’on a cette limite résiduelle.

Donc oui, les robotaxis se serait bien, en théorie, s’ils ne se plantaient pas plus qu’un humain intelligent et si on pouvait interdire aux dangers publics de prendre leur engin de mort, car pour eux, « jamais ils ne feront confiance à la machine électrique ». Malheureusement, je n’ai pas bon espoir ni pour le premier cas ni pour le deuxième, surtout s’il y a un enjeu économique pour le constructeur de vendre le plus de taxi possible et donc de mentir sur leur fiabilité.