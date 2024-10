Jusqu'à présent, le FSD se limitait strictement à la conduite en ville, mais c'est terminé ; il est désormais étendu aux réseaux routiers où l'on roule à plus vive allure. Sa dernière mise à jour intègre un système baptisé « end-to-end highway stack », reposant sur des réseaux neuronaux pour analyser l'environnement routier en temps réel. Cette technologie marque une vraie rupture avec l'ancienne approche, où les ingénieurs devaient prévoir et programmer chaque scénario de conduite possible. Dorénavant, l'intelligence artificielle, enrichie par les données collectées auprès de la flotte Tesla, est capable de prendre les décisions de conduite seule.

Au menu : une meilleure gestion des intersections et des feux rouges, une meilleure anticipation des changements de voie pour les rendre plus fluides et une prise de rond-point plus assurée. Une option « Speed Mode » fera également son apparition, permettant une conduite plus dynamique avec des accélérations plus franches et des dépassements plus fréquents.