AMCI Testing est une entreprise spécialisée dans les tests et la certification de performances automobiles. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des acteurs les plus fiables et expérimentés dans ce domaine, avec plus de 30 ans d'expertise. Son objectif ? Vérifier et certifier les performances réelles des véhicules, en particulier face aux affirmations formulées par les constructeurs automobiles dans leurs campagnes marketing.

Elle a donc soumis le FSD de Tesla à une série de tests approfondis en parcourant 1 600 km au volant d'une Tesla Model 3 Performance 2024 équipée du matériel de dernière génération (Hardware 4) et, bien sûr, des versions 12.5.1 et 12.5.3 du logiciel FSD.