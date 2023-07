Tesla : Musk promet le niveau 4 ou 5 d'autonomie pour cette année, mais qu'est-ce que c'est déjà ?

De quoi parle-t-on précisément ? Le niveau 4 doit être assimilé à la « conduite entièrement automatisée ». Dernière étape avant la conduite autonomie réelle, ce niveau 4 permet au véhicule de maîtriser des situations de circulation urbaine tout à fait complexes (comme un chantier), sans aucune intervention du conducteur. Et même si l'assoupissement temporaire pendant le trajet est évoqué et que le véhicule peut arrêter la voiture en toute sécurité si le pilote ne réagit pas, un conducteur reste nécessaire et il faut qu'il soit en état de conduire.