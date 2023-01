Tesla se fait doubler sur la conduite autonome ! Devinez qui a décroché la première certification niveau 3 ?

Eh oui, il s'agit bien de Mercedes-Benz. Le fabricant d'outre-Rhin vient d'obtenir la certification de niveau 3 pour son système de conduite autonome Drive Pilot aux États-Unis, qui fera ses débuts dans l'état du Nevada. Pour rappel, la conduite autonome possède une échelle allant de 0 à 5, le niveau 3 correspondant à une conduite autonome sous conditions.

Dans le cas de Drive Pilot, il n'est plus nécessaire au conducteur de garder constamment les mains sur le volant, et ce, grâce aux capteurs extérieurs développés par la marque depuis plusieurs années, mais aussi à l'ajout d'un système LiDAR et d'une caméra dans la lunette arrière. Le constructeur l'a par ailleurs équipée d'un micro destiné à détecter la sirène des véhicules d'urgence et d'un capteur d'humidité de la route.