Plus de 50 pays concluent un accord sur la conduite autonome

Cet accord a été conclu entre 53 nations aussi bien européennes que d’Asie et d’Afrique. L'harmonisation des règles permettra de simplifier et d’accélérer le déploiement des technologies au niveau mondial. Au niveau 3, le conducteur ne conduit pas lorsque le système de conduite automatisé est activé, sur certains types de route, mais doit reprendre la main si le système l’exige.

Le conducteur peut donc faire autre chose quand le système de pilotage automatique est activé, comme regarder un film ou envoyer un SMS. Il doit quand même garder un œil sur l’environnement dans lequel évolue son véhicule.

La CEE-ONU a déclaré dans un communiqué : « Il s'agit du premier règlement international contraignant sur l'automatisation des véhicules dite "de niveau 3". Le nouveau règlement marque donc une étape importante vers le déploiement plus large de véhicules automatisés pour aider à concrétiser une vision d'une mobilité plus sûre et plus durable pour tous ».