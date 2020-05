Volvo va brider toutes ses nouvelles voitures à 180 km/h pour lutter contre l'insécurité routière

Par le passé, Volvo a toujours été un précurseur de la sécurité routière. La marque est notamment à l’origine de la généralisation de la ceinture de sécurité. Et brider la vitesse ne sous-entend pas brider les performances pour autant.

Pionnier de la sécurité routière, Volvo va donc brider toute sa production à une vitesse maximale de 180 km/h. Trop pour certains, pas assez pour d’autres, cette limitation laisse une belle marge face aux limitations en vigueur dans de nombreux pays européens qui limitent la vitesse sur autoroute à 120 ou 130 km/h au maximum.

Cette mesure avait été annoncée l’an dernier, mais elle n’est appliquée que maintenant, à la sortie du confinement, et fait écho aux déclarations récentes du PDG de l'entreprise qui n’envisage pas que les clients continuent à acheter des véhicules polluants après cet épisode de coronavirus. Malgré le fait que cette mesure soit annoncée depuis plus d’un an, pour le moment, aucun autre constructeur ne lui a emboîté le pas.

Cependant, Volvo ne va pas limiter les performances de ses nouveaux modèles pour autant. Ainsi, le constructeur n’hésite pas à vendre une S60 hybride forte de 400 chevaux ainsi que des véhicules électriques puissants à l’avenir avec la marque Polestar. D’ailleurs, limiter la vitesse maximale d’une voiture électrique ne peut être que positif pour l’autonomie.