Face à Tesla et BYD, les voitures électriques Polestar vont débarquer enfin dans l’hexagone

Avec plus de 50 000 ventes mondiales en 2023, Polestar vise à renforcer sa présence sur le marché global des véhicules électriques. La marque ambitionne de livrer entre 150 000 et 200 000 véhicules dans le monde d'ici 2025. Cependant, la situation financière de Polestar est fragile, l'action de la société ayant récemment perdu plus de 5 % de sa valeur, tombant à 0,65 dollar.

Avant d'arriver en France, Polestar devra donc stabiliser sa santé financière et surtout travailler son maillage de distribution. Polestar mise sur un réseau d'agences directement gérée par la marque et un système de vente 100 % en ligne, comme Tesla donc, mais la marque sino-suédoise devra d'abord se faire un nom. Et surtout réfléchir à son positionnement tarifaire pour séduire un marché de l'électrique qui finalement ne se maintient en France que grâce aux subventions de l’État.