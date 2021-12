L'électrique Polestar 2 à moteur unique (Volvo Cars Group) promet plus de 400 km d'autonomie

La Polestar 2 se décline en deux modèles, un doté de deux moteurs de 150 kW et un doté d'un moteur électrique unique de 170 kW. Et cette seconde version affiche une autonomie record avec environ 400 km annoncés au cycle WLTP. En juillet 2021 déjà, Electrek avait pu s'entretenir avec Greg Hembrough, directeur de Polestar Amérique du Nord : « Il y a quelques améliorations à apporter à ce que nous offrons ainsi qu'au produit en lui-même. Nous proposerons une gamme de véhicules ayant une autonomie plus importante. On réfléchit également à implémenter une option de pompe à chaleur avec la voiture… ».

La version 2022 de la Polestar 2 attend désormais d'être testée par ses premiers utilisateurs, qui devraient donc profiter de 60 kilomètres supplémentaires entre deux charges. La consommation moyenne d'électricité, elle, sera de 31 kWh/100 kilomètres.