Le constructeur Polestar déplore un manque de transparence sur l'empreinte carbone des voitures électriques

Le constructeur a déclaré : « Polestar fait face au manque inquiétant de transparence dans l'industrie, car il est aujourd'hui impossible pour un consommateur de comparer l'impact climatique de différentes voitures ».

Pour changer la donne, la marque affiche clairement sur son site la manière dont elle évalue la pollution de la Polestar 2 et la compare à sa cousine la Volvo XC40, basée sur la même plateforme. Pour réussir un calcul juste et réellement comparable, Polestar tient compte de la fabrication, de l’utilisation et de la fin de vie du véhicule. On remarque d'ailleurs que si la fabrication de la batterie augmente la pollution au départ pour la voiture électrique, son utilisation permet de réduire très sensiblement l’impact face au XC40.

La Polestar 2 voit ainsi ses émissions de CO 2 réduites à 0,4 tonne lorsqu'elle est rechargée avec une énergie produite par un parc éolien. Ses émissions atteindront toutefois 15 tonnes avec le mix énergétique actuel en Europe voire même 23 tonnes avec le mix énergétique mondial. Ces valeurs sont toutefois à comparer aux 41 tonnes de CO 2 produites par la consommation de carburant du XC40.

Ainsi, si la Polestar 2 part avec un handicap de 10 tonnes de CO 2 à la fabrication, elle se montre à l'usage plus propre que le XC 40, même dans le pire des scénarios (mix énergétique mondial) avec un avantage de 8 tonnes.

L'empreinte carbonne de la Polestar 2 repasse en dessous des émission de la Volvo XC40 à partir de 50 000 km avec une énergie éolienne, 78 000 km avec le mix énergétique européen et 112 000 km avec le mix énergétique mondial… Bien loin de la fin de vie du véhicule !