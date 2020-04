Transport & Environment veut mettre fin à la rumeur des voitures électriques polluantes

© Transport & Environment

2

Vers la fin de la polémique sur la pollution des véhicules électriques ?

Une évaluation sur le cycle de vie complet : fabrication et roulage

© Transport & Environment

Lire aussi :

La Commission européenne propose une loi sur le climat, avec un objectif neutralité carbone en 2050

Une vue d'aujourd'hui et de l'évolution possible en 2030

2

2

2

Avec la création d'un nouvel outil, Transport & Environment, la fédération européenne pour le transport et l'environnement, tente d'apporter une réponse claire à la question de la « propreté » des voitures électriques Pour réaliser son outil, la fédération fondée en 1989 et actuellement dirigée par Jeppel Juul, a compilé toutes les données récentes recueillies sur les véhicules électriques, essences et diesels.Un maximum de paramètres est pris en compte pour apporter une réponse fiable, dont le processus de fabrication des matériaux rares nécessaires à la conception de l'électronique ou des batteries C'est d'ailleurs là que les véhicules électriques sont les plus mauvais. Les émissions produites pour leur fabrication sont 30 % supérieures à celles induites par la construction d'un véhicule thermique. Toutefois, ce bilan est largement compensé à l'usage.Pour prendre en compte l'ensemble des paramètres, l'outil calcule le cycle de vie d'un véhicule sur 225 000 km - ce qui est peu au regard de la durée de vie d'un moteur électrique et d'un pack de batterie de traction, pouvant parcourir plus de 500 000 km, à l'image des Tesla utilisées en tant que VTC en Californie.Grâce à l'outil, il est possible de se rendre compte que même une voiture électrique équipée d'une batterie assemblée en Chine et roulant en Europe serait 22 % plus propre qu'une voiture diesel et 28 % plus propre qu'une essence. Et cela peut même atteindre 80 % pour un véhicule assemblé et utilisé tout au long de son cycle de vie dans le même pays.Cet outil est accessible sur le site de Transport & Environment Le calcul prend également en compte l'évolution des sources d'énergie dans le cadre des simulations de Transport & Environment, afin d'estimer les émissions de COen 2030. Lucien Mathieu, analyste transport et écomobilité chez Transport & Mobilité a déclaré : «Il ne reste plus qu'à attendre que les pays se mobilisent pour généraliser les énergies renouvelables les plus vertueuses pour réduire drastiquement les émissions de COde nos véhicules.