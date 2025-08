Voilà des informations en provenance de Norvège qui vont intéresser du monde. La Norges Automobil-Forbund (NAF), soit la Fédération Automobile Norvégienne, a en effet cet été mis à l'essai l'autonomie de plus d'une vingtaine de modèles de véhicules électriques différents. Elle a ainsi évalué combien de kilomètres étaient avalés par chaque modèle avant que la batterie de tombe à 20% de charge, puis 10% de charge, et enfin jusqu'à la panne. Des résultats que nous vous retranscrivons ci-dessous dans cet ordre, de la plus autonome à la moins autonome :

Lucid Air : 641 km ; 722 km ; 829 km Tesla Model 3 : 560 km ; 625 km ; 721 km BMW iX xDrive 60 : 534 km ; 592 km ; 691 km Polestar 3 : 536 km ; 556 km ; 681 km Audi A6 e-tron : 539 km ; 594 km ; 656 km Tesla Model Y : pas de données ; 540 km ; 652 km Polestar 4 : 511 km ; 587 km ; 627 km Ford Capri : 477 km ; 540 km ; 616 km Volkswagen ID.7 GTX Tourer : 460 km ; 528 km ; 595 km Zeekr 7X : 489 km ; 543 km ; 593 km Opel Grandland : 461 km ; 513 km ; 583 km Volvo EX90 : pas de données ; 517 km ; 577 km Kia EV3 : 444 km ; 502 km ; 574 km BYD Tang : 452 km ; 508 km ; 572 km Porsche Macan 4 : 428 km ; 482 km ; 548 km Ford Explorer : 418 km ; 475 km ; 537 km Hongqi EHS7 : 420 km ; 471 km ; 524 km BYD Sealion 7 : 410 km ; 462 km ; 523 km Peugeot e-5008 : 402 km ; 468 km ; 516 km MG S5 : 399 km ; 442 km ; 492 km Mercedes Classe G : 358 km ; 413 km ; 467 km Volkswagen ID.Buzz : 347 km ; 402 km ; 454 km Voyah Courage : 360 km ; 405 km ; 452 km Lotus Emeya R : 355 km ; 404 km ; 450 km MG Cyberster : 340 km ; 393 km ; 429 km Skoda Elroq : 334 km ; 359 km ; 422 km