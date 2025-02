PEPSIMAX

Mon Dieu, ces millions de tonnes de métaux, produits chimiques et de plastiques à recycler…Les découper, les broyer et utiliser de la chimie encore pour séparer les éléments et récupérer de la batteries…Energivore, polluants…des mines que l’on pourrait éviter d’ouvrir, des millions de millions de tonnes de terre à traiter, toute cette croute terrestre et le recyclage (quand ces millions de batteries ne seront pas fourguées sur une île exotique…) Et l’industrie se félicte de tout cela…quelle honte.