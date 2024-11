La dégradation des batteries suit un rythme plus lent qu'anticipé, avec une perte moyenne de capacité limitée à 1,8 % par an. Les modèles récents montrent des résultats encore plus prometteurs, témoignant des progrès technologiques réalisés par les constructeurs. Cette évolution positive pourrait contribuer à dynamiser le marché de l'occasion, aujourd'hui contenu à 2 % des ventes malgré une forte croissance de 70 %.

Pour effectuer ces mesures, MyBatteryHealth a développé une méthodologie novatrice reposant sur l'intelligence artificielle et l'analyse des données via des connexions API. Cette approche, plus sophistiquée que les relevés effectués par le connecteur OBD (On-Board Diagnostics), permet d'établir un diagnostic plus précis de l'état de santé des batteries, considérant divers paramètres comme la température ou les habitudes de recharge. En effet, L'OBD ne plonge pas assez profondément dans les données spécifiques à la batterie. Il ne peut pas, par exemple, analyser en détail les cycles de charge, les températures internes ou d'autres paramètres clés qui pourraient influencer sa dégradation.



À l'heure où la réglementation CAFE prévoit un durcissement des normes d'émissions de CO2 pour janvier 2025, passant de 95 à 81 g/km, ces résultats encourageants pourraient lever l'un des principaux freins à l'adoption d'un VE en occasion (qui connaissent d'ailleurs une forte baisse de prix). Toutefois, on peut tout de même tempérer ce constat étant donné les données plutôt restreintes présentées dans le communiqué de MyBatteryHealth. L'échantillon de 40 000 véhicules est-il réellement représentatif de la population totale des VE ? Ceux-ci ont-ils été soumis à des conditions d'utilisation similaires ? Quels sont les modèles de véhicules qui ont été inclus dans l'étude ? Des informations plus précises auraient été tout de même appréciables.