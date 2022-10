Pour la dernière fois (non), la voiture électrique est-elle écolo ? L'ADEME rend son avis

L'ADEME dresse un bilan plutôt positif de la voiture électrique en France. Il engage néanmoins celles et ceux qui voudraient en détenir (ou qui en possèdent déjà) à opter pour un modèle au plus proche de leurs besoins. La cause principale de cette recommandation provient une fois encore des batteries des voitures électriques. Dans de telles circonstances, avec la nécessité notamment de sécuriser les approvisionnements en métaux rares, tout comme une activité de recyclage amorcée en Europe mais pas encore suffisante, l'ADEME statue que les véhicules électriques possédant des batteries inférieures à 60 kWh sont les plus « écologiques ».