La consommation des véhicules hybrides toujours sous le feu des critiques

Sur le papier, la voiture hybride rechargeable coche toutes les cases du parfait compromis entre coût d’achat, coût de roulage et respect de l’environnement. Mais, plusieurs publications récentes ont indiqué que la pollution de ses véhicules était fortement sous-estimée.

En cause, un usage en conditions réelles différent de ce qui est prévu par le cycle d’homologation. Au final, les émissions sont 2,5 à 4 fois plus élevées que ce qui est annoncé. Pour qu’une voiture hybride rechargeable respecte son cycle d’homologation, il faut que son utilisateur la recharge régulièrement pour profiter au maximum de sa motorisation électrique, mais dans la réalité, bon nombre d’utilisateurs ne le font pas aussi souvent que nécessaire.

D’ailleurs, certains rapports indiquent que même avec une batterie chargée, le bilan n’est pas toujours aussi vertueux qu’il prétend l’être. L’écart entre le cycle d’homologation et la réalité de l’usage est très souvent différent.

Finalement, la voiture hybride rechargeable mal utilisée consomme et pollue plus que son homologue affublée de la seule motorisation thermique. En cause, le poids du véhicule qui est supérieur de 200 à 300 kg à cause de la seconde motorisation et la batterie de traction.