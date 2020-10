Les véhicules hybrides rechargeables pollueraient deux à quatre fois plus qu'estimé

« En moyenne, les valeurs réelles de consommation de carburant et d'émissions de CO 2 des véhicules hybrides rechargeables pour les conducteurs privés en Allemagne sont plus de deux fois plus élevées que celles enregistrées par la procédure de test officielle. Pour les voitures de société, l'écart est même quatre fois supérieur aux valeurs officielles », rapporte Patrick Plötz, coordinateur de la Business Unit Energy Economy au Fraunhofer ISI et auteur principal de l'étude.