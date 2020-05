Selon une nouvelle étude, les voitures électriques représenteront 58 % des ventes mondiales en 2040

Une nouvelle étude chapeautée et publiée par les chercheurs de BloombergNEF prédit une forte démocratisation des véhicules électriques sur les vingt prochaines années : d’ici 2040, plus d’une voiture sur deux vendue dans le monde devrait ainsi être électrifiée.

Selon eux, et alors que les automobiles zéro émission représentent aujourd’hui un peu plus de 2 % des ventes mondiales, leur démocratisation devrait constamment progresser : l’année 2025 comptera 8,5 millions d’exemplaires écoulés, contre 1,7 million en 2020, avant que les chiffres n’explosent en 2030 et 2040 : 26 et 54 millions, respectivement.