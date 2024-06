La voiture électrique a-t-elle convaincu ses propriétaires ? Pas vraiment, si on en croit cette étude

La Leaf e+ est considérée par son constructeur comme une version haut de gamme puisqu'elle n'est pas disponible dans les finitions d'accès Acenta. Le tarif d'accès à la gamme est donc porté à 43 700 € (bonus de 6 000 € non déduit) pour une définition N-Connecta déjà dotée en série de la sellerie simili-cuir des sièges chauffants ou encore de la caméra à 360° facilitant les manœuvres. Le surcoût par rapport à la Leaf 40 kWh est de 5 300 €. S'il n'existe pour l'instant aucune compacte électrique comparable, la Leaf e+ apparaît très proche en prestations du Kia e-Niro, qui propose une autonomie et une habitabilité similaires. Celui-ci se révèle à la fois moins cher (42 500 € en finition e-Active) et mieux doté puisqu'il propose dès sa finition d'accès la conduite semi-autonome.

Confortable, performante et dotée d'une autonomie assez confortable, la Nissan Leaf e+ constitue une mise à jour bienvenue dans la gamme de cette compacte électrique. Néanmoins, elle ne se détache plus de ses concurrentes les plus récentes et va bientôt faire face à des modèles de plus en plus redoutables. Comme Tesla, Nissan va avoir beaucoup de mal à conserver son avance. Dans l'histoire des sciences, les pionniers sont rarement ceux qui remportent la mise lorsqu'une technologie parvient à maturité !