Citroën craque sous la pression et finit par ouvrir les commandes de sa ë-C3 électrique

En ne proposant que deux versions, You et Max, la marque aux chevrons facilite le processus d'achat en ligne, tout en garantissant des prix compétitifs grâce à une optimisation de la production et de la logistique. Et pour davantage tendre vers la démocratisation de la mobilité électrique, une troisième version de la C3 électrique est prévue pour 2025. Elle sera plus légère en autonomie (200 km), mais aussi en prix (à partir de 19 990 euros).