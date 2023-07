Citröen C3 éléctrique : une première image et déjà des infos sur la future citadine

Stellantis a également confirmé que cette future Citroën ë-C3 sera basée sur la plateforme Smart Car, la même qui a permis au groupe de mettre au point la C3 proposée en Amérique latine et en Inde. La future Citroën ë-C3 devrait en reprendre divers éléments, tout en bénéficiant de nombreux ajustements, sans oublier des faces avant et arrière modifiées, et le nouveau logo de la marque.

Une initiative qui devrait permettre au groupe d'afficher sa future Citroën ë-C3 à un tarif inférieur à 25 000 euros. Le modèle à venir en Europe devrait notamment s'inspirer du concept Oli de Citroën, et cette ë-C3 prendra l'apparence d'un petit SUV, avec (entre autres) une garde au sol relevée.