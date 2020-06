Citröen : la nouvelle Ë-C4 se montre enfin !

La nouvelle Ë-C4 bénéficie du programme Citroën Advanced Comfort. Celui-ci comprend les suspensions avec butées hydrauliques progressives inaugurées sur les C4 Cactus et C5 Aircross, et assurant un confort de roulage important dès le milieu de gamme.

L’habitacle est pensé pour offrir une ambiance détendue avec des couleurs dites apaisantes et une organisation des commandes pensée pour réduire les distractions pendant la conduite. La nouvelle C4 dispose de 16 rangements dans l’habitacle représentant un volume de 39 litres.

La Ë-C4 reçoit également les sièges Advanced Comfort pour améliorer le plaisir du voyage à bord. Les sièges sont plus larges et plus enveloppants tout en offrant un haut niveau de confort avec une position plus haute que dans les véhicules concurrents, assurant par la même une meilleure visibilité de la route.