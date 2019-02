Ami One Concept : Citroën présente son biplace électrique connecté et sans permis

Le smartphone placé au cœur de l'expérience

À conduire sans permis

Une offre de location courte, moyenne et longue durée

Un «» : voilà commentrésume en quelques mots son dernier projet dévoilé dans un communiqué de presse officiel , l'. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme tricolore a mis les petits plats dans les grands pour imaginer ce biplace électrique inédit.En premier lieu, focalisons-nous sur le design : l'Ami One Concept affiche une silhouette, marquée par des protections aux quatre coins de la carrosserie. Ses dimensions - 2,50 m de long, 1,50 m de large, 1,50 m de haut - feront de cette voiture urbaine un véhicule passe-partout et relativement facile à conduire. À l'avant comme à l'arrière, des blocs lumineux « flottants » apportent une petite touche futuriste plus que bienvenue.Son toit est quant à lui constitué d'une toile grise anthracite à ouverture manuelle : «», peut-on lire sur le communiqué. À l'intérieur, le siège conducteur est monté surpermettant d'ajuster l'écart entre le pilote et le volant, alors que le siège passager reste fixe. Les deux sièges sont placés de manièrede sorte à offrir «».Plus concrètement, comment fonctionne l'Ami One Concept ? Les équipes du groupe Citroën ont mis l'accent sur laen rendant l'usage du smartphone indispensable. C'est simple : pour ouvrir et fermer la voiture, l'utilisateur doitprésent sur le socle en aluminium des poignées de portes à l'aide de son appareil mobile, qu'il placera ensuite dans un emplacement dédié situé derrière le volant.Une fois cette manœuvre effectuée, et le téléphone bien inséré, «», explique le CP. Le conducteur peut ainsi, depuis son smartphone, «». Deux boutons placés sur le volant gèrent, pour l'un, la commande vocale pour appeler l'assistant, et pour l'autre, le menu d'applications à faire défiler.Les performances de l'Ami One Concept correspondent à la stratégie de Citroën, celle de proposer un véhicule électrique urbain et facile à contrôler : sa vitesse maximale atteint donc les, pour une autonomie totale de. Les battes se rechargent quant à elles en deux heures de temps, sur une recharge publique ou une Wall Box. Soit des performances très modestes, mais adaptées aux usages du produit.Cette «» offre des avantages considérables : l'Ami One Concept se conduit, à partir de 16 ans (14 ans en France, selon le communiqué) et possède sa propre signature sonore, comme le veut la réglementation européenne du 1er janvier 2019, selon laquelle tous les véhicules électriques sont dans l'obligation d'émettre un son artificiel pour alerter les piétons à proximité.Le constructeur insiste enfin sur une, c'est-à-dire en auto-partage ou en location. L'Ami One Concept peut être louée pour cinq minutes ou cinq heures via Free2Move, cinq jours via Citroën Rent&Smile, cinq mois ou encore cinq ans pour un forfait longue durée.Si aucun tarif ni aucune date de lancement n'ont été communiqués, le groupe profitera peut-être du salon suisse pour en dévoiler encore un peu plus.