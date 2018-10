La prochaine Citroën C1 pourrait être électrique

© Citroën

L'électrique pour les petites citadines chez PSA

Linda Jackson, directrice générale de Citroën, a confié à nos confrères de Autonews la possibilité de voir. «» a confié la directrice. L'électrique pourrait s'inviter pour ces modèles urbains, et ainsi relancer les ventes., sur les mêmes chaînes d'assemblage que les Peugeot 108 et Toyota Aygo, assez similaires tant en matière de design que de motorisation. Si la C1 devient électrique,. En ce qui concerne Toyota, il n'est pas encore acté que le constructeur japonais continue de produire sa petite citadine en partenariat avec le groupe PSA.Actuellement,, avec deux moteurs : le 1.0 VTi 68 et le 1.2 PureTech 82. Aucune motorisation diesel n'est proposée, ni même de technologie hybride ou d'électrique.