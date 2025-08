Elon Musk est riche, très riche. Et aujourd'hui, il le devient encore un peu plus. Car, comme nous l'apprend une information de Reuters, Tesla vient de décider l'octroi de 96 millions d'actions de l'entreprise à l'homme d'affaires américains.

Un pactole qui représente une bagatelle de près de 29 milliards de dollars. « Même si nous reconnaissons que les entreprises, les intérêts et les autres demandes potentielles de temps et d'attention d'Elon sont vastes et diversifiés... nous sommes convaincus que cette récompense incitera Elon à rester chez Tesla » a indiqué le groupe.