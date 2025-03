Cette prise de position semblait, du point de vue d'une partie de Tesla, indispensable compte tenu de l'escalade commerciale. L'Union européenne a annoncé des droits « forts mais proportionnés » sur plusieurs produits américains dès le mois d'avril, le Canada menace de taxer l'acier et l'aluminium. Et le président américain Donald Trump, lui, vient d'imposer 200% de taxes sur les vins, champagnes et spiritueux français et européens.