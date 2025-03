L'action Tesla s'est effondrée de 15,4% lundi pour clôturer à 222,15 dollars, son niveau le plus bas depuis fin octobre 2024. Cette chute brutale efface complètement le fameux « Trump bump » qui avait propulsé le titre après l'élection présidentielle américaine.

La dégringolade est d'autant plus spectaculaire que Tesla avait réintégré en novembre dernier le prestigieux club des entreprises valorisées à plus de 1000 milliards de dollars. En quelques mois seulement, le constructeur automobile a perdu plus de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec une action désormais en recul de plus de 53% par rapport à son pic de décembre.

Cette correction boursière place Tesla en tête des plus grandes pertes du S&P 500 depuis le début de l'année. Un renversement de situation brutal pour une entreprise qui semblait avoir trouvé un second souffle après l'élection de Donald Trump. Deux rapports d'analystes ont accéléré la chute lundi. UBS a identifié des signes d'affaiblissement des ventes qui risquent d'impacter les objectifs de livraison du premier trimestre. De son côté, un analyste de Baird a souligné que la demande pourrait être affectée par les récents actes de vandalisme liés aux controverses politiques.