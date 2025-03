yamod

perso je m’en fou du patron.

Et puis en france entre Tavares qui a arnaqué ces clients et Carlos Ghosn qui a bien magouillé on est servit…

Mais surtout pour l’heure y’a rien de mieux qu’une tesla en voiture électrique, je garderai la mienne jusqu’au bout. La concurrence et toujours en dessous, même si ce retard ce réduit chaque année.

Je serait curieux de savoir ce qu’achete ces gens une fois leurs tesla revendu, j’espère pas une

voiture avec un moteur « puremerde »

N’oublions pas enfin que les américains ont élu Trump avec Elun comme 1er supporter en toute transparence et en toute connaissance de cause.

Kamala c’était faite écraser aux élections, que ce soit en nombre de voix de la population ou par les grands électeurs. Personne n’a « volé les élections » comme dirait Trump .

Perso je m’en fou, les usa c’est loin, et j’ai pas a me mêler de la politique américaine.