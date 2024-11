L'engagement politique d'Elon Musk et son soutien à Donald Trump, réélu président des États-Unis et qui vient de lui confier un rôle stratégique, ont profondément divisé la communauté Tesla. Alors que le PDG et milliardaire était autrefois considéré comme un héros environnemental par de nombreux libéraux, sa rhétorique et ses positions récentes ont provoqué comme une onde de choc. Les propriétaires de véhicules électriques, jadis conquis par sa vision technologique, manifestent aujourd'hui leur frustration par des moyens à la fois originaux et visibles.