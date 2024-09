MattS32

MHC: MHC: On achète pas un patron mais un produit.

En achetant le produit, on finance aussi les actions du patron, surtout quand il est le plus gros actionnaire et très grassement rémunéré… On peut comprendre que certains n’aient pas envie d’acheter un produit en sachant ce que ça finance derrière… Sans pour autant aller jusqu’à chercher quand ils ne le savent pas, mais quand c’est très largement exposé publiquement, ça ne coûte pas grand chose de leur « précieux temps ».

D’ailleurs si les gens ne fonctionnaient pas comme ça, y aurais pas autant de sponsoring, ni autant de cas où justement des sponsors ont retiré leur engagement suite à une polémique engendrée par le sponsorisée (et notamment, on peut citer le retrait massif des annonceurs sur Twitter… ou pour coller à l’actualité très récente, quelques petits fabricants de Pastis qui doivent se frotter les mains de la déchéance de Ricard et 51 auprès des supporters de l’OM…).